Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8593 RUR   0.0188 GBR   2.1791 TRY   0.053

Цена на нефть

11.03 $/bbl +/- WTI 77.93 -0.08 Brent 82.21 +0.13
Дальнее зарубежье 12.03.2024 21:35

Премьер Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков в стране

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри во вторник заявил, что уйдет в отставку, как только будет создан временный орган управления страной: переходный совет, сообщает Associated Press.

"Правительство, которым я руковожу, уйдет в отставку сразу же после создания совета", - сказал он в ходе видеообращения.

Премьер пояснил, что пошел на такой шаг, учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась его страна.

С конца февраля вооруженные группировки на Гаити устраивают атаки на государственные учреждения. В момент начала беспорядков премьер Гаити находился в Кении, затем он не смог вернуться в страну, так как аэропорты были блокированы бандами.

В настоящее время он находится в Пуэрто-Рико, куда прибыл неделю назад.

Президент Гаити Ирфаан Али заявил, что в переходный совет войдут семь человек с правом голова и два без права голоса.

Западные СМИ отмечают, что вооруженные банды контролируют примерно 80% территории Порт-о-Пренса. Согласно ООН, в прошлом году от насилия от рук этих группировок на Гаити погибли около 4 тыс. человек, более 3 тыс. человек были взяты в заложники.

Однако в последние недели ситуация ухудшилась. Они устроили штурм тюрем в столице, установили контроль над портом и международным аэропортом, а также подожгли отделения полиции и магазины.

Один из лидеров бандитских группировок Джимми Шеризье заявил, что их цель - свергнуть премьера Анри и "освободить страну от антидемократического строя".

В последние недели некоторые страны, включая США, активизировались, чтобы попытаться решить данный кризис.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАИТИ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Премьер Гаити ушел в отставку после неудачной попытки повысить цены на топливо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az