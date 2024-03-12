Премьер Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков в стране

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри во вторник заявил, что уйдет в отставку, как только будет создан временный орган управления страной: переходный совет, сообщает Associated Press.
"Правительство, которым я руковожу, уйдет в отставку сразу же после создания совета", - сказал он в ходе видеообращения.
Премьер пояснил, что пошел на такой шаг, учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась его страна.
С конца февраля вооруженные группировки на Гаити устраивают атаки на государственные учреждения. В момент начала беспорядков премьер Гаити находился в Кении, затем он не смог вернуться в страну, так как аэропорты были блокированы бандами.
В настоящее время он находится в Пуэрто-Рико, куда прибыл неделю назад.
Президент Гаити Ирфаан Али заявил, что в переходный совет войдут семь человек с правом голова и два без права голоса.
Западные СМИ отмечают, что вооруженные банды контролируют примерно 80% территории Порт-о-Пренса. Согласно ООН, в прошлом году от насилия от рук этих группировок на Гаити погибли около 4 тыс. человек, более 3 тыс. человек были взяты в заложники.
Однако в последние недели ситуация ухудшилась. Они устроили штурм тюрем в столице, установили контроль над портом и международным аэропортом, а также подожгли отделения полиции и магазины.
Один из лидеров бандитских группировок Джимми Шеризье заявил, что их цель - свергнуть премьера Анри и "освободить страну от антидемократического строя".
В последние недели некоторые страны, включая США, активизировались, чтобы попытаться решить данный кризис.
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