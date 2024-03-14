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СНГ 14.03.2024 16:30

Парламент Кыргызстана принял закон об НКО-иноагентах

Парламент Кыргызстана на пленарном заседании в четверг принял в третьем чтении закон о неправительственных организациях.

Законом вводится понятие "НКО, выполняющая функции иностранного представителя".

"За" принятие проголосовали 66 депутатов, пять человек высказались против.

Документ направлен на подпись к президенту.

В администрации президента Кыргызстана заверяют, что закон об иноагентах не несет какой-либо угрозы прекращения деятельности гражданского общества, а гражданские активисты и неправительственные организации являются неотъемлемой частью демократической жизни.

"Никто не будет лишен своих конституционных прав на участие в процессе принятия решений. Единственное, что от них требуется, чтобы четко указывали источники финансирования, но как мы с вами знаем, от них так и так это требуется самими грантодателями", - заявили в четверг в администрации президента страны.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, НКО, ЗАКОН, ПАРЛАМЕНТ

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