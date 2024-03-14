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Дальнее зарубежье 14.03.2024 18:12

НАТО отмечает прогресс Украины на пути членства в альянс

Союзники по НАТО отмечают все более тесную интеграцию и прогресс в реформах Украины на пути в альянс и привержены помогать ей и дальше продвигаться в направлении членства в альянсе, говорится в годовом докладе НАТО за 2023 год, опубликованном в четверг.

"Украина нарастила функциональную совместимость (с НАТО - ИФ), и все теснее политически интегрирована в НАТО, а также добилась значительного прогресса в реформах", - утверждается в отчете.

"Союзники готовы поддерживать Украину в реализации реформ на пути к полному членству в будущем и регулярной оценке процесса", - отмечается в нем.

В документе сказано, что Украину пригласят в НАТО, когда между союзниками по альянсу будет консенсус по этому вопросу и когда Киев выполнит все поставленные условия.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ЧЛЕНСТВО, ПОЗИЦИЯ


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