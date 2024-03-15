Парламентские выборы в Хорватии пройдут 17 апреля

Президент Хорватии Зоран Миланович назначил парламентские выборы на 17 апреля, сообщает в пятницу Associated Press.
Также Миланович назначил выборы в хорватских депутатов в Европарламент на 7 июня. Ранее премьер-министр страны Андрей Пленкович настаивал на том, чтобы выборы в хорватский парламент состоялись в стране раньше, чем в европейский.
В четверг парламент Хорватии был распущен в связи с началом подготовки к выборам, все присутствовавшие на сессии парламентарии проголосовали за это решение.
Партия Пленковича Хорватское демократическое содружество находится у власти в стране почти все время с момента обретения ей независимости в 1991 году.
Также до конца года в Хорватии должны будут пройти выборы президента.
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