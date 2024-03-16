Президент Сербии назвал два сценария развития конфликта в Украине

У Запада есть два сценария развития конфликта на Украине, считает президент Сербии Александар Вучич. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу B92.
"Либо Запад пойдет по пути полноценного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира", - заявил Вучич.
Он отметил, что от прямого конфликта РФ и Запада не выиграет никто, а последствия с точки зрения людских потерь могут оказаться даже серьезнее, чем во время Второй мировой войны.
Вучич при этом уверен, что такой конфликт затронет и Сербию, поэтому страна должна подготовиться к любому развитию ситуации. По его словам, в течение 100 дней будет ясно, какой сценарий выберет Запад.
В.Алиев
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