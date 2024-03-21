Спикер Палаты представителей США обсуждает возможность приглашения Нетаньяху выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассматривает возможность приглашения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, сообщает телеканал CNN.
"(...) Мы можем попытаться организовать это", - цитирует Джонсона телеканал.
По его словам, сейчас важно "продемонстрировать солидарность и поддержку Израилю".
"Сегодня утром у меня был продолжительный разговор с премьер-министром Нетаньяху, и я подтвердил ему решительную поддержку Израиля республиканцами в Палате представителей", - добавил он.
Как отмечает CNN, приглашение выступить на совместном заседании Конгресса потребовало бы поддержки лидера большинства в Сенате Чака Шумера, который ранее резко раскритиковал Нетаньяху и призвал Израиль провести новые выборы.
В свою очередь, в офисе Джонсона изданию Jerusalem Post сообщили, что пока слишком рано говорить о том, когда может состояться встреча с Нетаньяху.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
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