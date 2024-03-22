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Бизнес и законодательство 22.03.2024 12:40

Nike слабо увеличила квартальную выручку при спаде чистой прибыли на 5%

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. незначительно увеличил выручку в третьем финансовом квартале, при этом его чистая прибыль уменьшилась на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам квартала, завершившегося 29 февраля, составила $12,43 млрд по сравнению с $12,39 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $12,28 млрд.

Продажи продукции бренда Nike выросли на 2%, Converse - упали на 19%.

Выручка компании в Северной Америке увеличилась на 3%, до $5,07 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка показатель снизился на 3%, до $3,14 млрд, в Большом Китае - вырос на 5%, до $2,08 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - повысился на 3%, до $1,65 млрд.

Чистая прибыль Nike в прошедшем квартале составила $1,17 млрд по сравнению с $1,24 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,77 с $0,79, но превзошла консенсус-прогноз рынка, составлявший $0,69 на акцию.

Валовая маржа Nike в третьем финквартале увеличилась на 150 базисных пунктов - до 44,8%. Коммерческие и административные расходы выросли на 7%, до $4,2 млрд, что включает расходы на реструктуризацию в $340 млн. В середине февраля стало известно, что компания намерена сократить более 1,6 тыс. рабочих мест.

В третьем финквартале Nike вернула акционерам более $1,4 млрд, в том числе, $562 млн в виде дивидендов и $866 млн за счет обратного выкупа акций.

Акции Nike подешевели на 5,7% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 16,5%.

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Тэги: США, NIKE, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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