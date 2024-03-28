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В Белом доме призывают Израиль и Ливан незамедлительно нормализовать обстановку на границе

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США считают приоритетной задачей для Израиля и Ливана стабилизировать обстановку на границе, где не стихает обмен ударами, от которых гибнут в том числе гражданские лица.

"Восстановить спокойствие на границе - это важнейший приоритет для президента США Джо Байдена и его администрации. Мы полагаем, что это имеет первостепенное значение и для Ливана и Израиля", - приводят его слова западные СМИ.

Также Кирби прокомментировал назначение главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом нового состава палестинского правительства, которое возглавит премьер Мухаммед Мустафа, по совместительству глава МИД. По словам Кирби, США пока воздержатся от оценок и будут ждать конкретных шагов нового правительства. Ранее в Вашингтоне заявляли, что приветствуют назначение Мустафы премьером, рассчитывают на политику реформ, которую будет проводить новое правительство.

Местные СМИ напоминают, что ситуация на израильско-ливанской границе не демонстрирует признаком нормализации. Так, ливанское движение "Хезболла" обвинило Израиль в том, что четверо его бойцов и двое спасателей стали жертвами израильского удара, а всего в пограничной зоне погибли 11 гражданских лиц. В ответ "Хеболла" накануне выпустило целую серию реактивных снарядов по Израилю, в результате чего в Кирьят-Шмоне погиб один мирный житель. Движение продолжило удары в четверг - по населенному пункту Шломи и деревне Горен. В свою очередь в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечали, что атаковали военный лагерь группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия" (признана террористической в РФ) в Ливане, устранили ее бойцов в то время, как группировка готовила атаку на Израиль.

В четверг в ООН выразили обеспокоенность тем, что в регионе происходят атаки на объекты здравоохранения и на сотрудников медицинских служб. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ливане Имран Риза отметил, что за последние 36 часов в стране погибли 10 парамедиков. "Атаки на объекты медицинского назначения - это нарушение международного гуманитарного права, они неприемлемы", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по данным издания Arab news, ЦАХАЛ и палестинские ополченцы ведут ближний бой вблизи больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Ранее израильское командование отчиталось о ликвидации примерно 200 вражеских бойцов в больничном комплексе. В свой черед Минздрав Газа заявляет, что раненым и пациентам в больнице не предоставляют должный уход, и что пять человек тут скончались из-за нехватки медицинской помощи, воды и пищи. Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" сообщали, что атаковали израильских солдат вблизи "Аш-Шифа" из минометов и противотанковой установки.

По информации Arab news, также ЦАХАЛ продолжала действовать вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Нассер" в Хан-Юнисе на юге анклава. Командование бригады ЦАХАЛ "Коммандо" сообщало, что ее солдаты задержали в районе "Аль-Амаль" десятки палестинских бойцов, захватили стрелковое оружие. Однако во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что боевые действия заставили больницу "Аль-Амаль" прекратить работу: теперь в секторе Газа лишь 10 из 36 медицинских учреждений такого уровня продолжают частично функционировать.

Сирийские СМИ передали, что самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Дамаске ранее в четверг. В результате пострадали двое мирных жителей, нанесен ущерб. Однако, поясняет The Times of Israel, в ЦАХАЛ обычно не комментируют подобные операции.

В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с членами семей военнослужащих, которых удерживает в плену ХАМАС, пообещал "никого не бросать". "Мы захватили север секторf Газа и Хан-Юнис. Мы обеспечили безопасность анклава, и мы готовы войти в Рафах", - приводит его слова The Times of Israel.

Вместе с тем издание отмечает, что неназванный представитель командования ХАМАС заявил катарским СМИ о подготовке группировки к наступлению ЦАХАЛ на Рафах. "Операция в Рафахе не будет легкой прогулкой, как полагают лидеры оккупантов", - пообещал он. Также он пригрозил, что группировки на Ближнем Востоке, настроенные враждебно по отношению к Израилю и США, продолжат атаки.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 тыс. 552, раненых - 74 тыс. 980.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ПРИЗЫВ


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