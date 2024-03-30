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Полицейские в Нидерландах задержали мужчину, захватившего заложников в кафе в Эде

Сотрудники полиции нидерландского города Эде сообщили, что задержали в субботу мужчину, в течение нескольких часов удерживавшего группу людей в заложниках.

"Последний заложник только что был освобожден. Одного человека арестовали. Пока что мы не можем предоставить дополнительную информацию", - сообщили полицейские в соцсетях.

Ранее сообщалось, что полицейские добились освобождения трех заложников, но предупреждали, что вооруженный человек еще удерживает людей.

Инцидент произошел в центре города. Место происшествия оцеплено, движение транспорта в этом районе приостановили.

При этом, стражи порядка заверяют, что пока исходят из того, что инцидент никак не связан с терроризмом.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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