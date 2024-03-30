Полицейские в Нидерландах задержали мужчину, захватившего заложников в кафе в Эде

Сотрудники полиции нидерландского города Эде сообщили, что задержали в субботу мужчину, в течение нескольких часов удерживавшего группу людей в заложниках.
"Последний заложник только что был освобожден. Одного человека арестовали. Пока что мы не можем предоставить дополнительную информацию", - сообщили полицейские в соцсетях.
Ранее сообщалось, что полицейские добились освобождения трех заложников, но предупреждали, что вооруженный человек еще удерживает людей.
Инцидент произошел в центре города. Место происшествия оцеплено, движение транспорта в этом районе приостановили.
При этом, стражи порядка заверяют, что пока исходят из того, что инцидент никак не связан с терроризмом.
Обнаружены артиллерийские установки вооруженных сил Армении - Минобороны Азербайджана
В Ходжалы обнаружены человеческие останки - Генпрокуратура Азербайджана
Посол РФ в Ереване заявил о размещении российских пограничников на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна
Финская Posiva Solutions подготовила концепцию могильника отходов Игналинской АЭС
Турецкой Southwind Airlines запретили летать через Европу
Mitsui планирует инвестиции в Atlas Lithium и разработку месторождения газа во Вьетнаме
В горах на севере Грузии зафиксировано землетрясение
Состояние 1% самых богатых американцев достигло $44,6 трлн на конец 2023г - ФРС
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Яркая поддержка вашего бизнеса всего под 5% годовых
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы