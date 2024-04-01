Инфляция в Казахстане в марте составила 0,7%, в годовом исчислении - 9,1%

Инфляция в Казахстане в марте 2024 года замедлилась до 0,7% с 1,1% в феврале, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

В годовом исчислении мартовская инфляция составила 9,1% против 9,3% в феврале.

Цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем выросли на 0,6% (в годовом выражении - на 6,9%), непродовольственные товары - на 0,5% (за год - 8,2%), платные услуги - на 1,1% (за год - 13,2%).

В 2023 году инфляция в Казахстане составила 9,8% против 20,3% в 2022 году.