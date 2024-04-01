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Дальнее зарубежье 01.04.2024 20:26

Внешний долг Китая вырос до $2,45 трлн к концу 2023 года

Внешний долг Китая на конец 2023 года составлял $2,45 трлн, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE).

На средне- и долгосрочную задолженность приходилось около 44% общего долга, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". При этом 47% внешнего долга было номинировано в юанях.

Как сообщалось ранее, на конец сентября 2023 года совокупный объем внешнего госдолга страны составлял $2,38 трлн.

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Тэги: КИТАЙ, ГОСДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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