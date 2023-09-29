Внешний долг Китая снизился до $2,43 трлн к концу II квартала

Внешний долг Китая на конец июня составлял $2,43 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

По сравнению концом марта он снизился на $57,1 млрд, или на 2%, сообщила заместитель главы ведомства Ван Чуньин.

По ее словам, основным фактором стали изменения курсов обмена валют (на него пришлось $54,5 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

Размеры внешнего госдолга будут сохраняться на стабильном уровне, поскольку долгосрочные основы роста экономики страны остаются неизменными, при этом она продолжает восстанавливаться, подчеркнула Ван Чуньин.

Ранее сообщалось, что на конец второго квартала 2022 года внешний долг КНР составлял $2,63 трлн.