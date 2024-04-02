Азербайджан и правительство Санкт-Петербурга подписали План мероприятий по сотрудничеству до 2029 года

Азербайджан и правительство Санкт-Петербурга подписали «План мероприятий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028гг». Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Джаббаров в соцсетях написал, что документ подписан по итогам 4-го заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и правительством Санкт-Петербурга по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось во вторник в Баку. «Подписание данного документа усилит наше партнерство и окажет поддержку реализации проектов», - подчеркнул министр. Отдел новостей

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