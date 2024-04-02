Компании Санкт-Петербурга готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин – Беглов

Приоритеты сотрудничества Санкт-Петербурга и Азербайджана - развитие торговли и взаимных инвестиций, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым во вторник в Баку.
По словам губернатора, петербургские предприятия готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин, участвовать в развитии автотранспортного коридора "Север-Юг", в том числе в реализации проектов строительства автомагистралей, транспортных развязок, мостов и инженерных сооружений.
Кроме этого, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу губернатора, Санкт-Петербург нацелена на расширение взаимодействия с Азербайджаном в сфере судостроения - модернизации судов, поставки запчастей, строительства танкеров, повышения квалификации персонала. Губернатор напомнил, что в Петербурге работает давний партнер Азербайджана в этой сфере – Объединенная судостроительная корпорация.
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