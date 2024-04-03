Президент Конго прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в среду с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в рамках визита Сассу-Нгессо планируется подписание ряда документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Отдел новостей

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