Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8434 RUR   0.0184 GBR   2.1513 TRY   0.0532

Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 85.43 +0.28 Brent 89.35 +0.43
Внешняя политика 04.04.2024 13:47

Алиев и Сассу-Нгессо обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Конго в энергетике, ВИЭ, инвестициях, АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к расширению сотрудничества с Конго в политической, экономической, инвестиционной, энергетической сферах.

«Ваш визит имеет очень большое значение, и сегодня на встрече один на один мы подробно обсудили многие вопросы. Наша повестка дня достаточно обширна. Сегодня мы говорили о возможном сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах. По всем обсужденным вопросам наши взгляды совпадают. Естественно, Ваш визит окажет очень положительное влияние и на наше дальнейшее сотрудничество. Наши политические отношения еще больше укрепятся», - сказал Алиев в четверг в Баку на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.

Алиев выразил надежду, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в двустороннем товарообороте появится положительная динамика. «Сегодня мы провели с Вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с COP29, и выражаю Вам благодарность за оказанную нам поддержку. Сегодня мы также обсудили возможности сотрудничества в области образования, культуры и других сферах, и все наши обсуждения еще раз свидетельствуют о том, что у нас единая позиция по этому вопросу», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Сассу-Нгессо, в свою очередь, сказал, что между Конго и Азербайджаном имеется огромный потенциал для сотрудничества. «К примеру, я отметил, что наша страна имеет огромный сельскохозяйственный потенциал, и мы, возможно, используем только 3 процента посевных угодий, а это означает, что вся остальная часть готова к использованию. У нас есть обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства. К примеру, мы можем производить продукцию в Конго, а затем экспортировать ее», - отметил он.

Президент Конго добавил: «В то же время хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии, у нас круглый год солнечно, и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере».

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КОНГО, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИОРИТЕТЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az