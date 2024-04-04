Алиев и Сассу-Нгессо обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Конго в энергетике, ВИЭ, инвестициях, АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к расширению сотрудничества с Конго в политической, экономической, инвестиционной, энергетической сферах.
«Ваш визит имеет очень большое значение, и сегодня на встрече один на один мы подробно обсудили многие вопросы. Наша повестка дня достаточно обширна. Сегодня мы говорили о возможном сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах. По всем обсужденным вопросам наши взгляды совпадают. Естественно, Ваш визит окажет очень положительное влияние и на наше дальнейшее сотрудничество. Наши политические отношения еще больше укрепятся», - сказал Алиев в четверг в Баку на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.
Алиев выразил надежду, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в двустороннем товарообороте появится положительная динамика. «Сегодня мы провели с Вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с COP29, и выражаю Вам благодарность за оказанную нам поддержку. Сегодня мы также обсудили возможности сотрудничества в области образования, культуры и других сферах, и все наши обсуждения еще раз свидетельствуют о том, что у нас единая позиция по этому вопросу», - подчеркнул азербайджанский лидер.
Сассу-Нгессо, в свою очередь, сказал, что между Конго и Азербайджаном имеется огромный потенциал для сотрудничества. «К примеру, я отметил, что наша страна имеет огромный сельскохозяйственный потенциал, и мы, возможно, используем только 3 процента посевных угодий, а это означает, что вся остальная часть готова к использованию. У нас есть обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства. К примеру, мы можем производить продукцию в Конго, а затем экспортировать ее», - отметил он.
Президент Конго добавил: «В то же время хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии, у нас круглый год солнечно, и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере».
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