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ТЭК 04.04.2024 17:03

ЛУКОЙЛ увеличил долю электроэнергии на базе ВИЭ до 6% от общей коммерческой генерации

Доля электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составила около 6% от общего объема коммерческой генерации электроэнергии группы "ЛУКОЙЛ" по итогам 2023 года, говорится в годовом отчете компании.

В 2022 году этот показатель составлял 4,4%.

Совокупная мощность объектов возобновляемой энергетики "ЛУКОЙЛа" по состоянию на конец 2023 года составила 704 МВт.

В гидроэнергетике основными активами группы являются 5 гидроэлектростанций (ГЭС), расположенных в России, с суммарной установленной мощностью 295 МВт и выработкой 1,061 млрд кВт.ч (с учетом малой ГЭС на р. Бешенка мощностью 1,5 МВт, введенной в 2020 году).

Группа располагает солнечными электростанциями (СЭС), находящимися в России (суммарной мощностью 32,5 МВт), а также в Румынии, Болгарии, Австрии, Бельгии и Узбекистане (суммарной мощностью 11 МВт). Станции построены на незадействованных промышленных площадях НПЗ и АЗС. Суммарная выработка электроэнергии на солнечных электростанциях в 2023 году составила 52 млн кВт.ч.

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию вторую очередь СЭС на смотровой площадке центрального офиса ПАО "ЛУКОЙЛ" в Москве, что позволило увеличить ее мощность с 44 кВт до 59 кВт. Вся выработанная электроэнергия поставляется во внутреннюю электрическую сеть здания. В отчетном году был реализован ряд проектов по установке СЭС на объектах нефтепродуктообеспечения. В Астрахани установлены СЭС на крышах административных зданий нефтебазы мощностью 91 кВт. В Ташкенте установлена СЭС мощностью 15 кВт на АЗС. Компанией приняты решения о реализации аналогичных проектов в Узбекистане с учетом государственной системы стимулирования проектов ВИЭ и положительных результатов эксплуатации.

Основными активами в ветроэнергетике являются ВЭС в России (Кольская и Азовская) и Румынии (Land Power) суммарной мощностью 376 МВт.

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Тэги: ЛУКОЙЛ, ВИЭ, ПРОИЗВОДСТВО

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