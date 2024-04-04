SOCAR и Национальная нефтяная компания Конго подписали соглашение об условиях по расширению НПЗ Congolaise de Raffinage

Азербайджан и Конго по итогам переговоров на высшем уровне в четверг в Баку подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел переговоры в формате тет-а-тет и в расширенном составе с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
Как сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера, Алиев и Сассу-Нгессо подписали «Декларацию о сотрудничестве между Азербайджаном и Конго».
Кроме этого, стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании по обучению между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и Национальной нефтяной компанией Конго.
Кроме этого, SOCAR и Национальная нефтяная компания Конго подписали «Соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage».
Также подписан «Протокол о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды, устойчивого развития и бассейна Конго Республики Конго по сотрудничеству в сфере окружающей среды, устойчивого управления природными ресурсами и изменения климата».
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