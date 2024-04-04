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Оборона 04.04.2024 13:31

Военные Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут совместные учения в июле 2024 года

Планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024» с участием представителей министерств обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана прошла в городе Актау (Казахстан).

По информации Минобороны Азербайджана, на конференции обсуждались ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

«На учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне «Оймаша» Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по «Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов», - подчеркнуло Минобороны.

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Тэги: УЧЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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