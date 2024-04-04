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Внешняя политика 04.04.2024 22:08

Азербайджана и Черногория провели первые консульские консультации

Азербайджан и Черногория провели первые межмидовские консульские консультации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД, консультации состоялись 3 апреля в Подгорице.

«В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в консульской сфере, в том числе возможность подписания новых двусторонних документов. Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества для упрощения взаимных визитов граждан двух стран», - подчеркивает МИД.

В рамках консультаций состоялся обмен мнениями по предложениям развития сотрудничества между уполномоченными государственными органами двух стран в сферах внутренних дел, миграции, труда и социальной защиты.

Стороны договорились провести следующий раунд консульских консультаций в 2025 году в Баку.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КОНСУЛЬСКИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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