Азербайджана и Черногория провели первые консульские консультации

Азербайджан и Черногория провели первые межмидовские консульские консультации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД, консультации состоялись 3 апреля в Подгорице.

«В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в консульской сфере, в том числе возможность подписания новых двусторонних документов. Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества для упрощения взаимных визитов граждан двух стран», - подчеркивает МИД.

В рамках консультаций состоялся обмен мнениями по предложениям развития сотрудничества между уполномоченными государственными органами двух стран в сферах внутренних дел, миграции, труда и социальной защиты.

Стороны договорились провести следующий раунд консульских консультаций в 2025 году в Баку.

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