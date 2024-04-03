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Внешняя политика 03.04.2024 14:39

Азербайджан и Черногория провели очередной раунд политических консультаций

Азербайджан и Черногория провели 2 апреля в Подгорице очередной раунд политических консультаций.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, черногорскую – госсекретарь МИД Милислав Распопович.

«В ходе консультаций стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменялись мнениями по стратегическим энергетическим и транспортным проектам, реализуемым Азербайджаном», - сообщает МИД Азербайджана.

Кроме этого, азербайджанская сторона проинформировала черногорских коллег о ходе подготовки к проведению конференции COP29 в Азербайджане в ноябре текущего года, а также о постконфликтой ситуации на Южном Кавказе.

По информации МИД, в ходе консультаций стороны обсудили международные, региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ

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