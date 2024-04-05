Eni сохранила размер дивидендов, планирует выкуп акций на 1,1 млрд евро в 2024г

Итальянская нефтегазовая Eni SpA выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 0,23 евро на акцию, как и в предыдущие три квартала 2023 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Также Eni объявила о запуске новой программы buyback объемом 1,1 млрд евро, в рамках которой планируется выкупить до 328 млн акций (10% капитала).

В сообщении отмечается, что объем buyback может быть увеличен до 3,5 млрд евро в случае, если свободный денежный поток превысит прогноз.

В середине марта компания представила план стратегического развития, согласно которому в 2024-2027 гг она намерена направлять на выплаты акционерам 30-35% свободного денежного потока.

Котировки акций Eni растут на 1,9% в начале торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 15,5% (до 49,3 млрд евро), тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 25%.