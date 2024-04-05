LG Electronics в I кв. снизил операционную прибыль на 11%

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в первом квартале сократил операционную прибыль на 11% - примерно до 1,33 млрд вон ($985 млн), говорится в предварительной отчетности компании.

Между тем выручка, как ожидается, увеличилась на 3,3% и составила 21,09 трлн вон.

Размер прибыли совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Yonhap Infomax.

В сообщении LG отмечается, что размер выручки стал максимальным для первого квартала в истории компании, а операционная прибыль превысила отметку в 1 трлн вон в пятый раз с начала 2020 года.

Окончательные финансовые результаты компания опубликует позднее в этом месяце.

Котировки акций LG выросли на 1,7% по итогам торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала текущего года уменьшилась на 5,8% (до 16 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 9%.