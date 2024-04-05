Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8407 RUR   0.0184 GBR   2.1467 TRY   0.0532

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 86.59 +1.16 Brent 90.65 +1.30
Бизнес и законодательство 05.04.2024 13:18

LG Electronics в I кв. снизил операционную прибыль на 11%

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в первом квартале сократил операционную прибыль на 11% - примерно до 1,33 млрд вон ($985 млн), говорится в предварительной отчетности компании.

Между тем выручка, как ожидается, увеличилась на 3,3% и составила 21,09 трлн вон.

Размер прибыли совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Yonhap Infomax.

В сообщении LG отмечается, что размер выручки стал максимальным для первого квартала в истории компании, а операционная прибыль превысила отметку в 1 трлн вон в пятый раз с начала 2020 года.

Окончательные финансовые результаты компания опубликует позднее в этом месяце.

Котировки акций LG выросли на 1,7% по итогам торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала текущего года уменьшилась на 5,8% (до 16 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭЛЕКТРОНИКА, КОМПАНИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ


Похожие новости


LG Electronics неожиданно завершил IV квартал с чистым убытком

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az