Годовая инфляция в Грузии в марте ускорилась до 0,5%

Инфляция в Грузии в марте 2024 года в годовом выражении (по сравнению с мартом 2023 года) составила 0,5%, сообщил Нацбанк страны.
В феврале годовая инфляция составляла 0,3%.
По сравнению с февралем этого года потребительские цены в прошлом месяце выросли на 0,01%.
"Низкая инфляция, с одной стороны, связана с нормализацией местной инфляции до целевого уровня в 3%, что является результатом жесткой денежно-кредитной политики. В то же время мировые цены на продовольствие падают, и эта тенденция в основном сохраняется. Вместе с постепенным снижением внешних шоков это способствует низкому уровню инфляции", - отмечается в ежемесячном обзоре инфляции, который публикует Нацбанк.
Регулятор также отмечает, что после резкого роста стоимости международных перевозок зимой из-за напряженности в районе Красного моря, весной цены на снизились, что уменьшило влияние внешних рисков на инфляцию.
По данным Нацбанка, в 2023 году инфляция в Грузии упала до 0,4% с 9,4% в 2022 году и 13,9% в 2021 году.
В соответствии с декабрьским прогнозом Нацбанка, в первом квартале 2024 года инфляция составит 2,9%, во втором и третьем кварталах ожидается ее рост до 4,9% и 4,3% соответственно, в четвертом - снижение до 3,3%.
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