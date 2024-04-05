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Регион 05.04.2024 14:10

Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ

Посол Республики Корея Ли До Хун в Москве в пятницу был вызван в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Южнокорейскому дипломату было заявлено, что "введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в "незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

С российской стороны было "подчёркнуто, что РФ категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес".

"Южнокорейской стороне был также адресован призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, провоцирующих дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности самой Республики Корея", - заявили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, ПОСОЛ


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