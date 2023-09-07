В Сеуле обсуждают с партнерами возможный визит Ким Чен Ына в Россию

Разведслужбы Южной Кореи и некоторых других азиатских стран обмениваются информацией относительно возможного, по их мнению, визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию и полагают, что он может выбрать "неожиданный маршрут", передают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление представителя Национальной разведслужбы Южной Кореи.
"Существует вероятность (...), что Ким Чен Ын сделает неожиданный ход, выбрав маршрут, отличный от того, который от него ожидают", - приводит "Ренхап" слова представителя южнокорейских разведслужб.
Он отметил, что разведслужбы разных стран в регионе обмениваются информацией по поводу предполагаемого визита, поскольку полагают, что он окажет влияние на ситуацию с безопасностью.
Ранее в СМИ появились сообщения, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться в сентябре в рамках Владивостокского экономического форума.
Во вторник, 5 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил подготовку встречи президента России и лидера КНДР.
Ким Чен Ын уже приезжал в Россию в апреле 2019 года. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.
Ким Чен Ын в 2019 году традиционно прибыл во Владивосток на бронепоезде. Тогда состоялась первая встреча лидера КНДР с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли на острове Русский. Лидеры общались один на один и с участием делегаций.
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