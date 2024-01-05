Южная Корея приказала гражданским лицам на острове Енпхендо эвакуироваться в убежища, сообщает "Ренхап".

По данным местных властей, приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 (7:02 по Баку) и еще раз в 12:30 (7:30) в пятницу по просьбе южнокорейских военных.

"Мы объявили об эвакуации после получения звонка из воинской части, сообщившей, что она наносит морской удар по острову Енпхендо, поскольку там сложилась ситуация с северокорейской провокацией", - заявил агентству чиновник.