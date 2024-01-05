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Дальнее зарубежье 05.01.2024 10:08

Южная Корея объявила об эвакуации жителей острова Енпхендо из-за "провокации" КНДР

Южная Корея приказала гражданским лицам на острове Енпхендо эвакуироваться в убежища, сообщает "Ренхап".

По данным местных властей, приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 (7:02 по Баку) и еще раз в 12:30 (7:30) в пятницу по просьбе южнокорейских военных.

"Мы объявили об эвакуации после получения звонка из воинской части, сообщившей, что она наносит морской удар по острову Енпхендо, поскольку там сложилась ситуация с северокорейской провокацией", - заявил агентству чиновник.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОСТРОВ, ЭВАКУАЦИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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