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Дальнее зарубежье 06.01.2024 17:55

КНДР выпустила 60 артиллерийских снарядов в воды у своего юго-западного побережья

КНДР в субботу выпустила 60 артиллерийских снарядов по морю возле своего юго-западного побережья около границы с Южной Кореей, передает "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Агентство напоминает, что военные Северной Кореи ведут боевые стрельбы в этом районе второй день подряд. В субботу, по информации южнокорейской стороны, Северная Корея открыла огонь в 16:00 по местному времени (11:00 по Баку), стрельба шла час.

Накануне КНДР произвела 200 выстрелов из артиллерии в этом регионе. Снаряды попали в морскую буферную зону к северу от Северной пограничной линии - фактической морской границы Севера и Юга.

Южнокорейские власти приказали гражданским лицам на острове Ёнпхендо эвакуироваться в убежища. Военные Южной Кореи также провели ответные боевые стрельбы.

1 января стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с высшим командным составом Корейской народной армии призвал к повышению боеготовности вооруженных сил в условиях обострения обстановки в районе Корейского полуострова.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПОБЕРЕЖЬЕ, СТРЕЛЬБА


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