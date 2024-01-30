КНДР запустила крылатые ракеты у западного побережья - южнокорейские военные

Северная Корея осуществила запуск нескольких крылатых ракет у западного побережья во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск ракет Северной Кореей около 7 часов утра (1:00 по мск). Количество ракет не уточняется.

"(...) Наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в сообщении военных.

Ранее в воскресенье Северная Корея произвела испытательный пуск недавно разработанной стратегической крылатой ракеты подводного базирования, получившей название Pulhwasal-3-31, у своего восточного побережья.

В среду на прошлой неделе КНДР также испытала стратегическую крылатую ракету.