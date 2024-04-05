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Бизнес и законодательство 05.04.2024 22:32

Объем акций в мире сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет

Объем акций в обращении в мире сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет, поскольку число размещений снижается из-за экономической и геополитической неопределенности, в то время как компании продолжают выкупать значительные объемы своих бумаг, пишет Financial Times.

Чистый объем торгующихся на биржах акций уже уменьшился на $120 млрд в этом году по сравнению с $40 млрд за весь 2023 год, по данным JPMorgan. При этом снижение показателя фиксируется третий год подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году.

По данным банка, масштабы программ buyback в текущем году сопоставимы с их объемами в предыдущие три года. К декабрю, по прогнозам, общая сумма выкупов может достичь $1,2 трлн.

При этом ожидания в отношении IPO и других видов размещения акций пока не оправдываются, отмечается в статье.

Эти две тенденции отражают "постоянную неопределенность" среди компаний по всему миру, сказал Николаос Панигирцоглу из JPMorgan.

Ранее предполагалось, что в этом году объем предложений акций увеличится, поскольку инвесторы стали более уверены в том, что США (крупнейший в мире фондовый рынок) смогут избежать рецессии в экономике. Но сохраняющиеся опасения, что инфляция может вновь ускориться из-за сильного экономического роста, означают, что "на самом деле этого не произошло", считает Панигирцоглу. "Это говорит о том, что некоторые люди не думают, что худшее осталось позади", - добавил он.

В прошлом ноябре аналитики JPMorgan прогнозировали рост рынка акций на $360 млрд в 2024 году благодаря IPO новых компаний и сокращению объемов buyback.

По данным индексного провайдера Wilshire, с 2000 года в США количество компаний с листингом сократилось с более чем 7 тыс. до менее 4 тыс. Аналогичная тенденция отмечается в Европе и Великобритании.

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Тэги: МИР, АКЦИИ, ОБЪЕМ


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