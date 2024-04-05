ООА провела командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии (ООА) состоялись очередные командно-штабные учения.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на первом этапе командно-штабных учений подразделения, привлеченные к практической деятельности, в разное время были подняты по тревоге и выведены в учебные районы.
Для комплектования войск мобилизационными резервами были развернуты пункты приема личного состава и техники, осуществлен практический прием призванного состава по специализации. После проведения соответствующей регистрации в пунктах личный состав прошел врачебный осмотр, был обеспечен оружием и другими необходимыми видами обеспечения.
Привлеченные к командно-штабным учениям танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения противовоздушной обороны и специального назначения успешно справились с поставленными задачами, создав благоприятные условия для выполнения задач, стоящих перед общевойсковыми подразделениями.
«В ходе учений спецназом были выполнены различные разведывательные задачи в глубине условного противника, в условиях труднопроходимой горной и скалистой местности, в том числе проведены налеты на важные объекты условного противника», - подчеркивается в информации.
На втором этапе учений в Симуляционном центре на компьютерах были отработаны принятые штабами решения для того, чтобы воочию убедиться в осуществимости принятых решений на местности, проверить умение командиров управлять подразделениями на поле боя, убедиться в эффективном использовании средств огневой поддержки и организации всестороннего обеспечения на всех этапах ведения боя.
«По итогам учений, на которых все поставленные цели были достигнуты в результате совместной деятельности соединений различных видов войск, высоко оценен уровень подготовки штабов при планировании операций», - отмечает Минобороны.
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