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Дальнее зарубежье 06.04.2024 18:26

Байден и Демократическая партия привлекли в марте более $90 млн на предвыборную кампанию

Президент США Джо Байден и национальный комитет Демократической партии в марте сумели получить свыше $90 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели за первый квартал года превысила $192 млн, сообщает агентство Associated Press.

В комитете отметили, что сумма в $192 млн по состоянию на 31 марта является самой высокой когда-либо полученной кандидатом от Демократической партии.

В штабе Байдена считают, что активный сбор средств указывает на поддержку и энтузиазм американцев по отношению к его кандидатуре, несмотря на снижение рейтингов в социальных опросах, отмечает агентство.

На этой неделе экс-президент США Трамп и национальный комитет Республиканской партии США сообщили о том, что в марте сумели получить свыше $65,6 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели к концу минувшего месяца превысила $93 млн.

Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что не рассчитывают собрать столько же средств, сколько демократы, но, по их мнению, у них будут необходимые на кампанию деньги.

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Тэги: БАЙДЕН, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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