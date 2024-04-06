Байден и Демократическая партия привлекли в марте более $90 млн на предвыборную кампанию

Президент США Джо Байден и национальный комитет Демократической партии в марте сумели получить свыше $90 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели за первый квартал года превысила $192 млн, сообщает агентство Associated Press.
В комитете отметили, что сумма в $192 млн по состоянию на 31 марта является самой высокой когда-либо полученной кандидатом от Демократической партии.
В штабе Байдена считают, что активный сбор средств указывает на поддержку и энтузиазм американцев по отношению к его кандидатуре, несмотря на снижение рейтингов в социальных опросах, отмечает агентство.
На этой неделе экс-президент США Трамп и национальный комитет Республиканской партии США сообщили о том, что в марте сумели получить свыше $65,6 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели к концу минувшего месяца превысила $93 млн.
Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что не рассчитывают собрать столько же средств, сколько демократы, но, по их мнению, у них будут необходимые на кампанию деньги.
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