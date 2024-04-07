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ТЭК 07.04.2024 12:07

При пожаре на морской нефтяной платформе в Мексике пострадали 9 человек

На нефтяной платформе перерабатывающего комплекса Akal B в Мексиканском заливе произошел пожар, пострадали девять человек, сообщила пресс-служба мексиканской государственной компании Pemex, которой принадлежит платформа.

Локализовать возгорание удалось через 15 минут.

"Сегодня в 16:48 (02:48 по Баку) на одной из платформ перерабатывающего комплекса Akal B (Akal B1) в зоне трубопроводов, по которым перекачивается газ для турбомашин, вспыхнул пожар. На объекте был немедленно задействован план реагирования на чрезвычайные ситуации, пожар был локализован в 17:04 (03:04 по Баку)",- говорится в сообщении на странице Pemex в соцсети "Х".

В результате пожара пострадали как минимум девять человек. Pemex отмечает, что травмы получили двое сотрудников компании и семеро работников компаний-подрядчиков. Для медицинской диагностики они направлены в город Сьюдад-дель-Кармен.

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Тэги: МЕКСИКА, ПЛАТФОРМА, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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