При пожаре на морской нефтяной платформе в Мексике пострадали 9 человек

На нефтяной платформе перерабатывающего комплекса Akal B в Мексиканском заливе произошел пожар, пострадали девять человек, сообщила пресс-служба мексиканской государственной компании Pemex, которой принадлежит платформа.
Локализовать возгорание удалось через 15 минут.
"Сегодня в 16:48 (02:48 по Баку) на одной из платформ перерабатывающего комплекса Akal B (Akal B1) в зоне трубопроводов, по которым перекачивается газ для турбомашин, вспыхнул пожар. На объекте был немедленно задействован план реагирования на чрезвычайные ситуации, пожар был локализован в 17:04 (03:04 по Баку)",- говорится в сообщении на странице Pemex в соцсети "Х".
В результате пожара пострадали как минимум девять человек. Pemex отмечает, что травмы получили двое сотрудников компании и семеро работников компаний-подрядчиков. Для медицинской диагностики они направлены в город Сьюдад-дель-Кармен.
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