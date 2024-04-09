Глава МИД Китая предостерег от появления НАТО в АТР

Глава МИД Китая Ван И заявил, что попытки спровоцировать конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе не найдут будущего, а НАТО не должна вмешиваться в его дела.
"Необходимо придерживаться подлинной многополярности, выступать против любых попыток конфронтации, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором мы находимся. НАТО не должна протянуть свою руку в наш общий дом", - заявил Ван И по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По сообщению китайских СМИ, Ван И отметил, что любые попытки создать расколы и конфронтации в регионе "не найдут благодатной почвы и будущего".
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нацелена на обеспечение безопасности в Европе и Северной Америке, а планов принимать в свои ряды страны из иных частей света у альянса нет.
"Речь не идет о том, чтобы превратить НАТО в глобальный альянс. НАТО остается альянсом Северной Америки и Европы", - заявил он.
При этом генсек отметил, что безопасность стран НАТО зависит, в том числе, и от событий в Азии.
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