Глава МИД Китая предостерег от появления НАТО в АТР

Глава МИД Китая Ван И заявил, что попытки спровоцировать конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе не найдут будущего, а НАТО не должна вмешиваться в его дела.

"Необходимо придерживаться подлинной многополярности, выступать против любых попыток конфронтации, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором мы находимся. НАТО не должна протянуть свою руку в наш общий дом", - заявил Ван И по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По сообщению китайских СМИ, Ван И отметил, что любые попытки создать расколы и конфронтации в регионе "не найдут благодатной почвы и будущего".

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нацелена на обеспечение безопасности в Европе и Северной Америке, а планов принимать в свои ряды страны из иных частей света у альянса нет.

"Речь не идет о том, чтобы превратить НАТО в глобальный альянс. НАТО остается альянсом Северной Америки и Европы", - заявил он.

При этом генсек отметил, что безопасность стран НАТО зависит, в том числе, и от событий в Азии.