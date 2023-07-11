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Дальнее зарубежье 11.07.2023 20:50

Китай не противник НАТО, но его поведение ставит под угрозу безопасность - Столтенберг

Китай не является противником НАТО, но его поведение на международной арене представляет угрозу безопасности, считает глава Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны продолжать сотрудничать, но растущая активность Пекина имеет последствия для нашей безопасности", - заявил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции во вторник.

По его словам, Китай выступает против основанного на правилах международного порядка, угрожает Тайваню и стремительно проводит ядерную модернизацию.

"Союзники договорились продолжать совместную работу по защите от насильственного поведения Китая", - сказал Столтенберг.

В коммюнике руководителей стран НАТО говорится, что "заявленные стремления и насильственная политика Китая угрожают нашим интересам, безопасности и ценностям".

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Тэги: НАТО, КИТАЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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