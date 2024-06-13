AccessBank расширяет свое присутствие в регионах: открытие нового филиала в Геранбое

AccessBank, один из передовых финансовых институтов Азербайджана, объявляет об открытии нового регионального филиала в северо-западной части страны. Новый Геранбойский филиал будет функционировать по адресу: город Геранбой, улица А.Мехтиева 19.

Открытие еще одного регионального филиала, отражает стремление банка расширить свое присутствие в регионах страны для обеспечения более эффективного обслуживания клиентов и поддержки развития бизнеса.

Новый филиал предлагает клиентам широкий спектр услуг, такие как предоставление кредитов, включая микро и агрокредиты, потребительские кредиты, размещение вкладов, выдача пластиковых карт, денежные переводы, обмен валюты и многое другое.

"Открытие нового регионального филиала - это важный шаг для нас в стремлении быть еще ближе к нашим клиентам и лучше удовлетворять их финансовые потребности. Мы уверены, что присутствие в Геранбое позволит нам эффективнее поддерживать развитие местного бизнеса и финансовую доступность в северо-западном регионе", - отметил Ренат Гумбатов, Член Правления и Исполнительный Директор по работе с микро и агропредпринимателями AccessBank.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.