Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8366 RUR   0.0191 GBR   2.1727 TRY   0.0526

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 78.50 +0.60 Brent 82.60 +0.68
13.06.2024 13:45

AccessBank расширяет свое присутствие в регионах: открытие нового филиала в Геранбое

AccessBank, один из передовых финансовых институтов Азербайджана, объявляет об открытии нового регионального филиала в северо-западной части страны. Новый Геранбойский филиал будет функционировать по адресу: город Геранбой, улица А.Мехтиева 19.

Открытие еще одного регионального филиала, отражает стремление банка расширить свое присутствие в регионах страны для обеспечения более эффективного обслуживания клиентов и поддержки развития бизнеса.

Новый филиал предлагает клиентам широкий спектр услуг, такие как предоставление кредитов, включая микро и агрокредиты, потребительские кредиты, размещение вкладов, выдача пластиковых карт, денежные переводы, обмен валюты и многое другое.

"Открытие нового регионального филиала - это важный шаг для нас в стремлении быть еще ближе к нашим клиентам и лучше удовлетворять их финансовые потребности. Мы уверены, что присутствие в Геранбое позволит нам эффективнее поддерживать развитие местного бизнеса и финансовую доступность в северо-западном регионе", - отметил Ренат Гумбатов, Член Правления и Исполнительный Директор по работе с микро и агропредпринимателями AccessBank.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: economics@interfax.az