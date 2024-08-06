Финансовые показатели ОАО «Norm» за 2023 год повысились

Компания поделилась аудированными финансовыми результатами за 2023 год. Данные результаты показывают, что финансовые показатели компании в прошлом году значительно выросли по сравнению с предыдущим годом. Так, доходы от продаж ОАО "Norm" увеличились на 11% и достигли 226 млн манатов, а общий доход увеличился на 21,1%, достигнув 109 млн манатов. Операционная прибыль увеличилась на 8,1 млн манатов, то есть на 14,6%, достигнув 63,5 млн манатов, а прибыль до налогообложения увеличилась на 31%, составив 66,8 млн манатов.
Главный финансовый директор ОАО “Norm” Эльвин Мирзаев сообщил, что компания успешно продолжила свою деятельность в 2023 году и сумела увеличить как доходы, так и чистую прибыль. Он также отметил, что, заплатив в прошлом году крупную сумму налога на прибыль - более 14 миллионов манатов, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.
Генеральный директор компании Хеннинг Зассе подчеркнул, что ОАО “Norm” успешно завершило прошлый год в роли лидера цементного рынка: "В настоящее время мы стремимся к расширению в сегменте строительных материалов, и совместно с международными консультантами подготавливается технико-экономическое обоснование этих проектов. Также в этом году совместно с членами Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана наша компания присоединилась к инициативе “Net Zero Accelerator”. Совместно с членами ассоциации и Европейской Академией Исследований Цемента (ECRA) мы активно работаем над разработкой "Дорожной Карты Net Zero" по сокращению выбросов углекислого газа в цементной и бетонной промышленности Азербайджана. Наша цель — завершить разработку "дорожной карты" и представить ее общественности к мероприятию COP29".
ОАО “Norm” входит в состав NEQSOL Holding – международной группы компаний, работающих в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства более чем в 10 странах мира.
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