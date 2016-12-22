Президент Алиев награжден медалью за заслуги в развитии ТюркПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев награжден медалью «За особые заслуги в развитии ТюркПА», сообщает сайт главы государства.

Медаль И.Алиеву в четверг в Баку вручил председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

«Принято единогласное решение о награждении первой по счету медалью «За особые заслуги в развитии ТюркПА президента Азербайджана», - сказал Н.Нигматулин.

«Сотрудничество с тюркоязычными государствами является приоритетом внешней политики Азербайджана», - заявил И.Алиев на встрече со спикерами парламентов Турции Исмаила Гахрамана, Казахстана Нурлана Нигматулина и Киргизии Чыныбая Дурсунбекова.

Президент подчеркнул, что тюркоязычные страны сотрудничают друг с другом как в двустороннем, так и многостороннем формате, а также в рамках ООН, ОИС и других международных организаций, предпринимают усилия по укреплению взаимодействия, демонстрируют солидарность и поддержку позиции друг друга в различных международных структурах.

«Азербайджан и впредь готов вносить вклад в еще большее сближение тюркоязычных стран и народов», - сказал И.Алиев.

На встрече было отмечено значение открытия в четверг Баку штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Р.Бабаев