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Регион 23.12.2016 13:17

Глава МИД Турции назвал неприемлемым сохранение режима Асада в Сирии

Президент Сирии Башар Асад не должен оставаться у власти, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В ходе переговоров в Женеве позиция сирийского режима была ясна и заключалась в требовании оставить Асада у власти. Но важна точка зрения оппозиции. Наша позиция в этом вопросе также ясна: для Анкары неприемлем тот факт, что Асад, виновный в гибели 600 тысяч человек, остается у власти", - сказал М.Чавушоглу турецким СМИ после экстренного совещания на уровне министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия).

Министр сообщил, что Турция в связи с сирийским кризисом преследуют три цели. Во-первых, необходимо достичь режима прекращения огня в Сирии, во-вторых, спасти людей, которые находятся в тяжелом положении, и доставить им гуманитарную помощь, после чего перейти к политическому урегулированию, отметил он.

По словам М.Чавушоглу, целью экстренного совещания ОИС было обсуждение ситуации в сирийском городе Алеппо.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]