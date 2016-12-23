Глава МИД Турции назвал неприемлемым сохранение режима Асада в Сирии

Президент Сирии Башар Асад не должен оставаться у власти, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В ходе переговоров в Женеве позиция сирийского режима была ясна и заключалась в требовании оставить Асада у власти. Но важна точка зрения оппозиции. Наша позиция в этом вопросе также ясна: для Анкары неприемлем тот факт, что Асад, виновный в гибели 600 тысяч человек, остается у власти", - сказал М.Чавушоглу турецким СМИ после экстренного совещания на уровне министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия).

Министр сообщил, что Турция в связи с сирийским кризисом преследуют три цели. Во-первых, необходимо достичь режима прекращения огня в Сирии, во-вторых, спасти людей, которые находятся в тяжелом положении, и доставить им гуманитарную помощь, после чего перейти к политическому урегулированию, отметил он.

По словам М.Чавушоглу, целью экстренного совещания ОИС было обсуждение ситуации в сирийском городе Алеппо.