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СНГ 25.12.2016 18:05

Российские мусульмане и иудеи молятся о погибших в авиакатастрофе

Иудеи и мусульмане России возносят молитвы об упокоении жертв катастрофы самолета Минобороны РФ под Сочи.

"Мы разделяем горе семей погибших, молимся за то, чтобы Бог упокоил их души и ниспослал умиротворение родным и близким, позволил им пережить безвременную гибель дорогих им людей. К сожалению, за последнее время это уже не первая трагедия такого рода, уносящая человеческие жизни", - говорится в соболезновании главного раввина России Берла Лазара министру обороны Сергею Шойгу.

Как отметил раввин, которого цитирует в воскресенье его пресс-служба, техногенные катастрофы в воздухе, на железных дорогах, на воде происходят все чаще в разных странах, в том числе в России.

"Сейчас более чем когда-либо, убежден, каждый из нас на своем месте должен делать все, чтобы сделать нашу повседневную жизнь более безопасной и, одновременно, чтобы каждый человек, пострадавший в результате техногенных катастроф, чувствовал поддержку и помощь окружающих", - сказано в соболезновании.

В свою очередь президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в обращении к семьям погибших заявил, что случившаяся трагедия - "боль для всей страны и для каждого лично".

"И мы сегодня скорбим вместе с теми, для кого эта авиакатастрофа обернулась потерей близкого человека, и будем молиться за упокоение душ погибших", - говорится в тексте обращения.

Тем временем пресс-служба Совета муфтиев России сообщает в воскресенье, что в соборной мечети Москвы, а также в мечетях по всей стране мусульмане вознесут молитвы обо всех погибших.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ВЕРУЮЩИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]