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СНГ 23.08.2023 21:12

В списке пассажиров разбившегося Embraer Legacy были имя и фамилия Евгения Пригожина

Начато расследование катастрофы самолета Embraer Legacy, произошедшей в Тверской области вечером в среду, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

Согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, сообщили в Росавиации.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, предварительно 10 человек, которые были на борту, погибли.

"В Тверской области, вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy. (...) На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят поисковые работы на месте происшествия.

Уточняется, что частный самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ПАССАЖИРЫ


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