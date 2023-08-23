В списке пассажиров разбившегося Embraer Legacy были имя и фамилия Евгения Пригожина

Начато расследование катастрофы самолета Embraer Legacy, произошедшей в Тверской области вечером в среду, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.
Согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, сообщили в Росавиации.
Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, предварительно 10 человек, которые были на борту, погибли.
"В Тверской области, вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy. (...) На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники МЧС проводят поисковые работы на месте происшествия.
Уточняется, что частный самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург.
Мирзиёев: поездка в Карабах была одним из самых заветных желаний в моем сердце
В Баку требуют от Оттавы уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
Принято инвестрешение расширения терминала СПГ в Роттердаме до 20 млрд куб. м/г
РФ намерена к 2030г локализовать 80% оборудования для российских СПГ-технологий
Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос в 37%
Расследование дела о хищениях в Сумгайытском медицинском центре завершено, оно направлено в суд - Генпрокуратура
Минтруда направит около 10,6 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС