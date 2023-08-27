Генетическая экспертиза подтвердила личности жертв катастрофы бизнес-джета, на котором летел Пригожин

Следственный комитет РФ сообщает, что личности десяти погибших в результате авиакатастрофы 23 августа в Тверской области установлены.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - сообщает ведомство.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что среди пассажиров самолета были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, 23 августа частный самолет Embraer Legacy, который совершал рейс Москва - Санкт-Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Десять человек, которые были на борту, погибли. Среди них были сотрудники компании "Вагнер".

Росавиация сообщала, что, по данным авиакомпании, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Экипаж бизнес-джета состоял из трех человек: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета под Тверью, на находился Пригожин, пообещал тщательное расследование этой трагедии.