Мощный тайфун пришел на Филиппины, имеются жертвы

Не менее четырех человек стали жертвами мощного тайфуна "Нок-тен", который обрушился накануне на Филиппины, сообщает агентство АП.

"Нок-тен" оставил без электроэнергии пять провинций, разрушил значительное количество жилых домов и привел к эвакуации десятков тысяч местных жителей и туристов.

По данным АП, тайфун успел немного ослабнуть, однако скорость его ветра все еще составляет 130 км/час при порывах в 215 км/ч.

Метеорологи сообщают, что тайфун в настоящее время двигается в сторону столицы Филиппин - города Манилы.

Тем не менее, как отмечают местные власти, в канун Рождества довольно трудно убедить людей покинуть свои дома. В связи с этим властям приходится прибегать к принудительной эвакуации.

"Нок-тен" стал сильнейшим тайфуном на Филиппинах после супертайфуна "Хайян" в ноябре 2013 года. Тогда могли погибнуть и пропасть без вести около 7,3 тыс. человек.