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Дальнее зарубежье 26.12.2016 11:03

Мощный тайфун пришел на Филиппины, имеются жертвы

Не менее четырех человек стали жертвами мощного тайфуна "Нок-тен", который обрушился накануне на Филиппины, сообщает агентство АП.

"Нок-тен" оставил без электроэнергии пять провинций, разрушил значительное количество жилых домов и привел к эвакуации десятков тысяч местных жителей и туристов.

По данным АП, тайфун успел немного ослабнуть, однако скорость его ветра все еще составляет 130 км/час при порывах в 215 км/ч.

Метеорологи сообщают, что тайфун в настоящее время двигается в сторону столицы Филиппин - города Манилы.

Тем не менее, как отмечают местные власти, в канун Рождества довольно трудно убедить людей покинуть свои дома. В связи с этим властям приходится прибегать к принудительной эвакуации.

"Нок-тен" стал сильнейшим тайфуном на Филиппинах после супертайфуна "Хайян" в ноябре 2013 года. Тогда могли погибнуть и пропасть без вести около 7,3 тыс. человек.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]