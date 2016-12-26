Известные музыканты скорбят в связи с кончиной Джорджа Майкла

Звезды мировой эстрады скорбят в связи с кончиной легендарного британского поп-исполнителя Джорджа Майкла, пишет в понедельник британская пресса.
Певец Эндрю Риджли, вместе с которым Дж.Майкл создал группу Wham!, написал в "Твиттере": "Мое сердце разбито известием о гибели моего любимого друга. И не только у меня, но у всех его любимых людей, его друзей, мира музыки и мира в целом".
В свою очередь Элтон Джон загрузил в "Инстаграм" свою фотографию с Дж.Майклом и написал, что он для него был "самый добрым, самым щедрым человеком и потрясающим артистом". Он также выразил свои соболезнования близким и родным певца и его поклонникам.
Певец Мартин Фрай также скорбит в связи со смертью Дж.Майкла. "Я потрясен известием о кончине Джорджа Майкла, он был по-настоящему талантлив", - написал он в своем "Твиттере".
Музыкант Брайан Адамс назвал Дж.Майкла "невероятным певцом и прекрасным человеком, который слишком рано покинул нас".
"Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром", - написал певец Робби Уильямс.
Американская певица Мадонна написала в "Твиттере": "Прощай, мой друг! Еще один великий артист покидает нас".
Как сообщалось, певец Дж.Майкл скончался в ночь на понедельник в графстве Оксфордшир на 54 году жизни.
Дж.Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х в группе Wham!, позже выступал соло. Среди наиболее известных песен музыканта - "Last Christmas", "I Want Your Sex", "Jesus to a Child", "White Light", "Fastlove", "Wake Me Up Before You Go Go".
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