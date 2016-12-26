Иран проводит учения ПВО с использованием С-300

Поставленные Россией системы ПВО С-300 примут участие в крупных противоракетных учениях, стартовавших в понедельник на юге Ирана.

Учения продлятся три дня и пройдут в районах, прилегающих к Персидскому и Оманскому заливам, а также в провинциях Хусестан, Фарс и Керман. В них задействованы сухопутные силы, ВВС, ВМФ и войска ПРО Корпуса стражей исламской революции, сообщают иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что Россия завершила поставку зенитных ракетных систем С-300 Ирану.

По данным иранских СМИ, системы С-300 были размещены, в частности, на урановом предприятии в Фордо.