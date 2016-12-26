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Регион 26.12.2016 16:31

Иран проводит учения ПВО с использованием С-300

Поставленные Россией системы ПВО С-300 примут участие в крупных противоракетных учениях, стартовавших в понедельник на юге Ирана.

Учения продлятся три дня и пройдут в районах, прилегающих к Персидскому и Оманскому заливам, а также в провинциях Хусестан, Фарс и Керман. В них задействованы сухопутные силы, ВВС, ВМФ и войска ПРО Корпуса стражей исламской революции, сообщают иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что Россия завершила поставку зенитных ракетных систем С-300 Ирану.

По данным иранских СМИ, системы С-300 были размещены, в частности, на урановом предприятии в Фордо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]