Лидер европейских либералов выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе ансамбля им. Александрова

Глава европарламентской фракции "Альянс либералов и демократов за Европу", бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт опубликовал в понедельник в "Твиттере" свои соболезнования по случаю гибели артистов ансамбля им. Александрова в катастрофе Ту-154.

"Вчера был печальный день для музыки. Глубочайшие соболезнования семьям членов хора Красной армии, которые трагически погибли", - заявил европейский политик.