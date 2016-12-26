Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8438 RUR   0.0289 GBR   2.1637 TRY   0.5014

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Дек 29 Дек

СНГ 26.12.2016 16:09

Число жертв "Боярышника" в Иркутске увеличилось до 77

От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 77, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"К настоящему времени скончались 77 человек - один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила Т.Шкурская агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник.

Ранее сообщалось о 76 погибших и 18 госпитализированных.

По данным Минздрава региона, в больницах остаются 16 человек - 21 был выписан в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта - он обнаружен во всех исследованных к настоящему времени 72 телах погибших.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число погибших от алкогольного отравления в Иркутске увеличилось до 60 человек - Минздрав Путин поручил в трехмесячный срок передать аэропорт Иркутска в собственность региона Экс-мэр района Иркутской области, его зам и бывший начальник милиции Байкальска осуждены за убийство депутата Фрагменты тел обнаружены на месте крушения вертолета в Иркутской области - МЧС Около 20 автомобилей столкнулись в Иркутске, пострадали два человека Иркутский астроном сравнил объект, взорвавшийся над Уралом, с Витимским болидом, упавшим на Приангарье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]