От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 77, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"К настоящему времени скончались 77 человек - один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила Т.Шкурская агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник.

Ранее сообщалось о 76 погибших и 18 госпитализированных.

По данным Минздрава региона, в больницах остаются 16 человек - 21 был выписан в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта - он обнаружен во всех исследованных к настоящему времени 72 телах погибших.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов.