Более 40% немцев сомневаются в успехе мер по интеграции нелегалов в общество Германии - опрос

Все больше жителей ФРГ рассматривают проблему интеграции нелегальных иммигрантов в немецкое общество как серьезную, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения компании Ipsos, опубликованного на сайте германской газеты "Вельт".
Так, 44% респондентов уверены, что попытка построить мультикультурное общество в Германии окончилась неудачей. По мнению опрошенных, если германские власти не изменят политику в сфере иммиграции, то среди коренного населения ФРГ может проявиться рост вражды по отношению к нелегалам.
Такой точки зрения придерживаются 46% опрошенных жителей восточных районов Германии и 39% - западных районов.
В свою очередь в успех реализации мер по интеграции нелегалов верит лишь каждый седьмой из респондентов.
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