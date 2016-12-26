Более 40% немцев сомневаются в успехе мер по интеграции нелегалов в общество Германии - опрос

Все больше жителей ФРГ рассматривают проблему интеграции нелегальных иммигрантов в немецкое общество как серьезную, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения компании Ipsos, опубликованного на сайте германской газеты "Вельт".

Так, 44% респондентов уверены, что попытка построить мультикультурное общество в Германии окончилась неудачей. По мнению опрошенных, если германские власти не изменят политику в сфере иммиграции, то среди коренного населения ФРГ может проявиться рост вражды по отношению к нелегалам.

Такой точки зрения придерживаются 46% опрошенных жителей восточных районов Германии и 39% - западных районов.

В свою очередь в успех реализации мер по интеграции нелегалов верит лишь каждый седьмой из респондентов.