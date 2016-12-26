Япония следит за учениями ВМС КНР с участием авианосца в западной части Тихого океана - генсек правительства

Очередные военные учения КНР с участием авианосца "Ляонин" привлекают к себе пристальное внимание Японии, приводят японские СМИ слова генсека правительства Японии Йосихидэ Суги.

Силы самообороны Японии будут отслеживать маневры китайского авианосца, отметил он в понедельник в ходе пресс-конференции, добавив, что это первый случай, когда Силы самообороны Японии подтвердили перемещения авианосца КНР в Тихом океане.

По словам Й.Суги, выход авианосца "Ляонин" в акваторию Тихого океана свидетельствует о наращивании военного потенциала Китая.

Ранее в понедельник китайские СМИ сообщали, что авианосец ВМС Китая "Ляонин" в сопровождении эскадры военных кораблей отправился в западную часть Тихого Океана для участия в плановых военно-морских учениях.