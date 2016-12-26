Президент Алиев наградил Абдулатипова орденом «Дружба»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил главе Дагестана Рамазану Абдулатипову орден «Dostluq» («Дружба»).

Р.Абдулатипов награжден орденом «Дружба» за вклад в развитие сотрудничества и дружеских связей между народами Азербайджана и России, в том числе Азербайджана и Дагестана.

«Отношения между Азербайджаном и Дагестаном – это важный фактор межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном, которые активно развиваются и давно уже вышли на уровень стратегического сотрудничества», - подчеркнул И.Алиев в понедельник, вручая награду главе Дагестана.

Он отметил, что два дня назад обменялся в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным мнениями по развитию двусторонних отношений.

Президент отметил, что за последние три года В.Путин трижды посещал с визитом Азербайджан. «Это уже показатель, говорящий сам за себя. В наших межгосударственных отношениях, которые очень разносторонние и многоплановые, сотрудничество с Дагестаном всегда имеет особое значение. Для нас Дагестан из всех регионов России самый близкий, самый дорогой», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев