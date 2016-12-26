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Внешняя политика 26.12.2016 17:37

Президент Алиев наградил Абдулатипова орденом «Дружба»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил главе Дагестана Рамазану Абдулатипову орден «Dostluq» («Дружба»).

Р.Абдулатипов награжден орденом «Дружба» за вклад в развитие сотрудничества и дружеских связей между народами Азербайджана и России, в том числе Азербайджана и Дагестана.

«Отношения между Азербайджаном и Дагестаном – это важный фактор межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном, которые активно развиваются и давно уже вышли на уровень стратегического сотрудничества», - подчеркнул И.Алиев в понедельник, вручая награду главе Дагестана.

Он отметил, что два дня назад обменялся в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным мнениями по развитию двусторонних отношений.

Президент отметил, что за последние три года В.Путин трижды посещал с визитом Азербайджан. «Это уже показатель, говорящий сам за себя. В наших межгосударственных отношениях, которые очень разносторонние и многоплановые, сотрудничество с Дагестаном всегда имеет особое значение. Для нас Дагестан из всех регионов России самый близкий, самый дорогой», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ДАГЕСТАН, ОРДЕН


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]